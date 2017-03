Interview mit VfB-Spieler Carlos Mané „Ich möchte sehr gerne hier bleiben“

Von Heiko Hinrichsen 15. März 2017 - 16:57 Uhr

Mit sechs Toren und sieben Vorlagen ist der trickreiche Carlos Mané zu einem Leistungsträger beim VfB avanciert. Vor dem Gastspiel der Stuttgarter am Samstag (13 Uhr) bei Greuther Fürth erzählt der 23-Jährige, warum er dem VfB um seinen Manager Jan Schindelmeiser dankbar ist.

Stuttgart -

Natürlich. Das Hinspiel gegen Fürth war ein toller Auftakt für mich, mein erstes Spiel für den VfB . Die Mannschaft hat an diesem Abend im eigenen Stadion beim 4:0-Sieg sehr gut gespielt - und mir sind zum Einstand gleich zwei Tore gelungen. So etwas vergisst man nicht. Um ehrlich zu sein: Greuther Fürth war mir damals vor dem Anpfiff nicht wirklich ein Begriff. Ich war ja ganz neu in Deutschland. Das ist jetzt anders. Fürth hat sich unter dem neuen Trainer (Janos Radoki, Anm. d. Red.) spielerisch weiter entwickelt. Uns erwartet am Samstag ein ganz anderes Spiel als in der Vorrunde.