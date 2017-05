Hofflohmärkte in Stuttgart Nachbarn in Stuttgart-West laden zum Stöbern ein

Von red/kaf 17. Mai 2017 - 13:36 Uhr

Die Hinterhofflohmärkte starten in Stuttgart in die nächste Saison. Den Auftakt macht an diesem Samstag der Westen. Dann heißt es wieder: stöbern in Nachbars Schätzen.



Stuttgart - Die Saison für Hinterhofflohmärkte in Stuttgart beginnt wieder: Den Auftakt macht Stuttgart-West am Samstag, dem 20. Mai. Von 10 bis 16 Uhr darf dann an den Ständen vom Nachbarn oder den Anwohnern im Viertel gestöbert und gekauft werden. Laut Organisatoren – die Marketingagentur Stadtfavoriten – sind dieses Jahr bis zu 130 Höfe im Westen dabei.

Hier geht’s zur Übersicht der einzelnen Stände beim Hofflohmarkt in Stuttgart-West.

Zeitgleich wird am Wochenende im Süden auch auf dem Marienplatz der nachhaltige Übermorgen-Markt veranstaltet. Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, von 10 bis 22 Uhr bietet der Markt Initiativen, Vereinen, Unternehmen und Start-Ups eine Plattform, um sich und ihr Anliegen zu präsentieren.

Weitere Hinterhofflohmärkte bis Mitte September

Am Samstag, 27. Mai 2017, findet dann im Lehen-/Heusteig-/Stitzenburgviertel von 10 bis 16 Uhr die nächsten Hinterhofflohmarkt statt. Ihnen folgen die Heslach Hofflohmärkte am Samstag, 24. Juni 2017.

Bis Mitte September kann jeder Interessierte an solch einem Hinterhofflohmarkt teilnehmen – allerdings gibt es Anmeldefristen, die zu beachten sind.

Weitere Termine und Anmeldefristen zu den Hinterhofflohmärkten in Stuttgart finden Sie hier.