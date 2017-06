Hitze in Stuttgart „Pray for Dachgeschossbewohner“

Von ps 21. Juni 2017 - 17:14 Uhr

Hoch „Concha“ heizt den Menschen diese Woche kräftig ein. Im Netz machen Nutzer ihrer angestauten Hitze mit lustigen Bildern und Sprüchen Luft. Ein junger Engländer protestiert derweil gegen die Kleiderordnung in seinem Büro – das Foto seines Outfits geht im Internet viral.





Stuttgart - Die Sonne brennt, die heiße Luft steht im Stuttgarter Kessel und vielen läuft der Schweiß von der Stirn. Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke machen den Stuttgartern und Menschen aus ganz Europa derzeit zu schaffen. Im Netz entlädt sich die angestaute Hitze in Form von lustigen Bildern und Sprüchen. Besonders Dachgeschossbewohner klagen dem Netz ihr Leid.

Geteiltes Leid, ist halbes Leid: Die Hitzewelle animiert viele weitere Nutzer, ihr Leid dem Netz zu klagen. Diese Twitter-Nutzerin kämpft mit der Hitze und mag den Sommer offensichtlich nicht gerne.

Dieser Twitter-Nutzer gibt seinen Leidensgenossen einen wichtigen Tipp:

Menschen, die in Dachgeschosswohnungen wohnen, haben in diesen Tagen besonders mit den heißen Temperaturen zu kämpfen, wie diese Nutzer:

Viele sehnen sich nach dem erlösenden Gewitter:

Die ZDF heute-show beschäftigt sich auf Twitter angesichts der Hitze mit der Kleiderordnung:

Die Hitzewelle ist auch in Buckinghamshire in England, am Arbeitsplatz von Joey Barge angekommen. Er arbeitet in einem Call Center und beschloss, bei diesen Temperaturen mit kurzen Hosen zur Arbeit zu gehen. Frauen würden schließlich im Sommer auch Röcke und Kleider im Büro tragen. Er wurde nach Hause geschickt und machte seinem Ärger auf Twitter Luft:

Er folgte den Anweisungen seines Chefs und zog sich zuhause um. Allerdings keine lange Hose, sondern aus Protest ein kurzes schwarzes Kleid mit pinken Streifen. Dies zeigte Wirkung. Sein Arbeitgeber forderte ihn auf, sein Outfit wieder zu wechseln, er dürfte nun auch kurze Hosen tragen.

Im Netz bekommt Joey Barge viel Zuspruch. „Männer sollten immer kurze Hosen tragen dürfen, genauso wie Frauen immer Röcke und Kleider tragen dürfen“, schreibt ein Twitter-Nutzer.