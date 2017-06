Hitze im Kessel Stuttgart zelebriert den Sommer

Von jo 21. Juni 2017 - 11:07 Uhr

Stuttgart fühlt sich momentan wie der Süden an: Die Sonne treibt in diesen Tagen die Temperaturen und die Laune der Menschen im Kessel nach oben. Wir haben die schönsten Bilder aus der Stadt zusammengestellt.





Stuttgart - Der Sommer in Stuttgart zeigt sich in diesen Tagen von seiner schönsten Seite. Seit Wochenbeginn knackt das Thermometer regelmäßig die 30-Grad-Marke. Die Sonne lachte und treibt nicht nur die Temperaturen nach oben, sondern ebenso die Laune der Stuttgarter.

Auch am Dienstagabend hielt es fast keinen mehr drinnen. Die Bewohner der Kesselstadt tummelten sich in den Bars rund um den Hans-im-Glück-Brunnen, chillten am Palast der Republik oder suchten sich eine schattige Bank am Schlossplatz.

