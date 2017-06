Herrenberg Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Von red 08. Juni 2017 - 19:29 Uhr

Bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg wurden drei Personen verletzt.Foto: SDMG

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag im Kreis Ludwigsburg. Neben drei verletzten PKW-Fahrern sowie einem hohen Sachschaden kam es auch zu einer zweistündigen Sperrung der L 1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen.

Herrenberg - Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr kam es auf der L 1184 zwischen Hildrizhausen und Herrenberg (Kreis Ludwigsburg) bei einem Überholmanöver zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 19-jähriger BMW-Lenker die Strecke von Hildrizhausen kommend und überholte kurz nach dem Waldfriedhof in einer Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit eine BMW-Fahrerin, welche ebenfalls in Fahrtrichtung Herrenberg unterwegs war.

Während des Überholens kam es zur Kollision mit einem entgegen kommenden Skoda. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß zunächst gegen die Leitplanke gedrückt und schleuderte anschließend gegen den BMW, welcher vom Verursacher überholt wurde. Am Fahrzeug des Verursachers wurde bei der Kollision das linke hintere Rad abgerissen, welches auf ein weiteres Fahrzeug der Marke Mercedes A-Klasse im Gegenverkehr geschleudert wurde. Letztendlich kam der BMW des Unfallverursachers von der Fahrbahn ab und in der Böschung neben der Straße zum Stehen.

Bei dem Unfallhergang wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der 71-jährige Fahrer sowie seine 70-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Skoda leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Der Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen und der Leitplanke wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die L 1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen war zur Unfallaufnahme und für die anschließenden Bergungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden voll gesperrt.