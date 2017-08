Göppingen 16-Jähriger kommt bei Motorradunfall ums Leben

Von red 12. August 2017 - 20:51 Uhr

Ein 16-Jähriger kam mit seinem Motorrad auf den Grünstreifen und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.





Göppingen - Ein 16-Jähriger wurde bei einem Motorradunfall tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann am Samstagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der abschüssige und recht kurvenreiche Straße von Hohenstaufen nach Göppingen. Etwas weiter voraus vor ihm fuhr ein Familienangehöriger ebenfalls mit seinem Motorrad.

Kurz nach Hohenstaufen in einer leichten Linkskurve geriet der Jugendliche mit seinem 125ccm-Krad in Schräglage auf den rechten Grünstreifen und stürzte. Während das Motorrad auf der Straße liegenblieb, wurde der Fahrer über die Leitplanke in ein Gebüsch geschleudert. Dort blieb er mit schweren Verletzungen liegen.

Ersthelfer bargen den Verletzten, versorgten ihn und riefen den Rettungsdienst. Der 16-Jährige verstarb an seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der vorausfahrende Kradfahrer kam kurz nach dem Unfall an die Unfallstelle zurück und erlitt einen Schock. Auch er musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die L1075 musste nach Angaben der Polizei für etwa drei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.