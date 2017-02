Gastroführer „10x10“ Wir suchen Ihr Lieblingslokal!

Von Matthias Ring 17. Februar 2017 - 11:00 Uhr

Im Gastroführer „10x10“ stellen wir 100 Lokale in Stuttgart vor.Foto: StZN

Sie sind gefragt! Für die Neuauflage von „10x10 – Stuttgarts beste Restaurants 2017/18“, des Gastroführers von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, suchen wir die Lieblingslokale unserer Leser.

Stuttgart - Die Vorbereitungen für den gemeinsamen Restaurantführer von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung laufen auf Hochtouren. Ende August erscheint „10x10 – Stuttgarts beste Restaurants 2017/18“ – wie jedes Mal mit vielen neuen und neu entdeckten Lokalen, unterteilt in zehn Rubriken. In der dritten Ausgabe unseres Gastroführers lauten diese: Gehoben, Schwäbisch, Italienisch, International, Tapas & Co., Veggie & Vegan, Cafés, Bars & Kneipen und Außengastronomie.

Schlagen Sie Ihre Kandidaten vor!

Wer mitgezählt hat, weiß – dies sind nur neun Rubriken. Denn die zehnte Rubrik ist für Sie reserviert, liebe Leserinnen und Leser. Die Redaktion sucht Ihre Lieblingslokale – ob es sich um ein neues oder altes, ein schwäbisches, italienisches oder asiatisches Restaurant, ein Café oder eine Kneipe handelt.

Aus allen genannten neun Rubriken können Sie Kandidaten vorschlagen – einfach das Lokal, das für Sie das beste ist, in dem Sie sich am wohlsten fühlen. Schreiben Sie uns gerne mit ausführlicher Begründung, die dann auch ins Buch mit einfließt. Die Redaktion freut sich auf Ihre E-Mail an die Adresse gastro@stzn.de.