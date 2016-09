Gastroführer 10x10 Was man in Stuttgart probiert haben muss

Von unserer Redaktion 14. September 2016 - 06:00 Uhr

Wer wissen will, wo Stuttgarts beste Restaurants zu finden sind, kommt um den Gastroführer 10x10 nicht herum. Wir haben zehn Tipps zusammengestellt.





Stuttgart - Es gibt traditionsreiche Gerichte, die man in Stuttgart unbedingt mal essen­ sollte – Maultaschen etwa. Aber auch Internationales und Außergewöhnliches, das man probieren sollte, da es einfach umwerfend schmeckt. Die gastronomische Bandbreite ist enorm.

Ein Lotse im Dschungel der lukullischen Angebote ist seit dem vergangenen Jahr der Gastroführer 10x10. Er ist in diesem Jahr in einer zweiten Auflage erschienen. Aus der aktuellen Ausgabe unseres Gastroführers, in dem wir 59 von 100 vorgestellten Lokalen neu getestet haben, haben wir zehn Lokale­ herausgegriffen – und stellen Gerichte vor, um die man nicht herumkommt.