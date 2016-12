Gastro-News für Stuttgart und Region Das ist Stuttgarts bester Pizza-Lieferant

Von kaw/loj/ma 14. Dezember 2016 - 11:12 Uhr

Pizzas sind beim Lieverservice immer noch einer der Favoriten.Foto: dpa

Stuttgarts bester Pizza-Lieferant, das Lässig zieht um, im Westen gibt’s jetzt neue asiatische Küche und in Stuttgart-Mitte eröffnet eine neue Bar – die Gastro-News für Stuttgart und Region.

Stuttgart Vaihingen - Der Lieferservice der Pizzeria Harmonie in der Österfeldstraße in Stuttgart-Vaihingen ist der beste in der Stadt. Das hat die Online-Essensbestellplattform Lieferando.de ermittelt.

Basis waren mehr als 1,5 Millionen Kundenbewertungen – für den landesweiten Vergleich sowie ein Ranking der größten deutschen Städte – und ein offenes Voting im November. Den zweiten Platz in Stuttgart belegt Angelo’s Pizza-Taxi City gefolgt von Hot Pizza Corner.