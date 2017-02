Gasaustritt in Stuttgart-Luginsland 30 Hausbewohner werden evakuiert

Von ury 09. Februar 2017 - 22:29 Uhr

Evakuierung in Luginsland: Wegen eines Gasaustritts mussten 30 Hausbewohner ihre Gebäude verlassen. Das Gasleck ließ sich zunächst nicht finden.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Wegen austretenden Gases im Bereich der Kreuzung von Fellbacher Straße und Im Weingarten sind am Donnerstagabend im Stuttgarter Stadtteil Luginsland 30 Bewohner von sechs Gebäuden vorübergehend evakuiert worden. Ein Anwohner hatte Gasgeruch gemeldet. Nachdem Mitarbeiter der EnBW in dem Bereich eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt hatten, traf gegen 19.45 Uhr auch die Feuerwehr ein.

Mehr zum Thema

Da in dem betreffenden Gebäude selbst gar kein Gasanschluss vorhanden ist, musste die Suche nach einem Leck in einer Leitung auf das umliegende Gebiet ausgedehnt werden. Unter anderem in der Kanalisation stellten die Einsatzkräfte ebenfalls eine hohe Gaskonzentration fest. Die Suche nach der undichten Stelle dauert noch an.

Unklar war zu diesem Zeitpunkt auch, ob im Zuge der Einsatzes Bewohner weitere Gebäude im Umkreis ihre Wohnungen verlassen müssten. Wegen der kalten Temperaturen wurde für die evakuierten Bürger ein Bus der Stuttgarter Straßenbahnen bereitgestellt.