Fliegerbombe beim VfB Stuttgart Diese Straßen werden am Abend gesperrt

Von dja 19. September 2017 - 16:34 Uhr

Am Abend soll die Fliegerbombe entschärft werden, die am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des VfB Stuttgart gefunden wurde. Dazu werden einige Straßen in Bad Cannstatt gesperrt – inklusive der B14.





Stuttgart - Die Entschärfung der am Dienstagnachmittag gefundenen Fliegerbombe auf dem Gelände des VfB Stuttgart soll gegen 19 Uhr beginnen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wird auch die B14 betroffen sein. „Wann genau wir mit der Sperrung beginnen, ist unklar“, sagte ein Sprecher der Polizei. Um das Verkehrschaos so klein wie möglich zu halten, werde die B14 erst dann gesperrt, wenn die Entschärfung unmittelbar bevorsteht.

Ab 19 Uhr werden die Mercedes-Jellinek-Straße, die Mercedesstraße und der Martin-Schrenk-Weg gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. „Ich empfehle bereits in Fellbach von der B14 abzufahren“, so der Polizeisprecher.