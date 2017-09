VfB Stuttgart So geht es nach dem Fund der Fliegerbombe weiter

Von Christine Bilger 19. September 2017 - 15:28 Uhr

Nach dem Fund einer Fliegerbombe auf dem VfB-Trainingsgelände bereiten die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Entschärfung vor. Das hat auch Auswirkungen auf den Feierabendverkehr.





Stuttgart - Die Polizei rechnet damit, dass sie am Dienstagabend die Bundesstraße 14 sperren muss, wenn auf dem Trainingsgelände des VfB eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird. Auch darf im Mercedes-Museum niemand mehr sein. Ebenso muss ein Teil des Verwaltungsgebäudes von Mercedes-Benz geräumt werden.

Die Bombe war am Vormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Platz am Martin-Schrenk-Weg gefunden worden, also unmittelbar unter der Brücke der Bundesstraße 14, die am VfB-Gelände vorbeiführt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war im Einsatz, um das Gelände abzusuchen. „Auf dem Gelände ist einer unserer sogenannten Verdachtspunkte“, sagt die Pressesprecherin Katja Lumpp vom Regierungspräsidium Stuttgart, zu dem der Kampfmittelbeseitigungsdienst gehört. „Solche Verdachtspunkte werden bei Bauarbeiten abgesucht“, erläutert sie. Die Experten wissen schon, mit welchem Bombentyp sie es zu tun haben. Sie haben die Bombe als eine amerikanische Fliegerbombe des Typs GP 100 lps mit dem mechanischen Zünder mit der Bezeichnung M 100 identifizieren können. Die Verdachtspunkte machen die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf Luftaufnahmen ausfindig, welche ihnen die britischen und amerikanischen Behörden zur Verfügung gestellt haben.

Räumung beginnt nach 18 Uhr

Zur Entschärfung und Bergung der Bombe muss ein Gebiet mit einem Radius von 200 Metern evakuiert werden. Damit soll voraussichtlich nach 18 Uhr begonnen werden. Die Uhrzeit wurde so gewählt, weil die Bundesstraße betroffen ist: Nach 18 Uhr ist die große Welle des Berufsverkehrs vorbei. Außerdem werden dann viele Mercedes-Mitarbeiter schon im Feierabend sein, auch das Museum schließt um 18 Uhr.

Eine glückliche Fügung ist unterdessen, dass der VfB Stuttgart heute auswärts in Mönchengladbach antritt.