Fitness-Bloggerin tödlich verletzt 33-Jährige stirbt bei Explosion von Sahnespender

Von red/AFP 22. Juni 2017 - 10:41 Uhr

Bei der Explosion ihres Sahnespenders ist in Frankreich eine Frau ums Leben gekommen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bei der Explosion ihres Sahnespenders ist in Frankreich eine Frau ums Leben gekommen. Ähnliche Vorfälle mit Sahnespendern hatte es in Frankreich bereits gegeben.

Straßburg - Eine Frau ist in Frankreich ums Leben gekommen, als sie einen Sahnespender betätigte. Der obere Teil des mit Druckluft betriebenen Sahnesyphons knallte der 33-Jährigen in ihrem Haus nahe der ostfranzösischen Stadt Mülhausen an die Brust, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die Frau, eine bekannte Fitness-Bloggerin, wurde schwer verletzt und verstarb kurze Zeit später.

Hoher Druck

Ähnliche Unfälle mit Sahnespendern hatte es in Frankreich bereits gegeben, allerdings nicht mit tödlichem Ausgang. Das nationale Verbraucherinstitut hat vor Geräten einer bestimmten Marke gewarnt, weil der obere Teil aus Plastik dem Druck nicht immer standhält.