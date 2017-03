Filderstadt Bus verunglückt bei Betriebsfahrt

Von red 09. März 2017 - 18:29 Uhr

Am Donnerstagnachmittag fährt ein 26-Jähriger einen Gelenkbus auf einer Betriebsfahrt in Filderstadt. An der Ausfahrt eines Kreisverkehrs verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug.





Filderstadt-Sielmingen - Die Betriebsfahrt eines Gelenkbusses in Filderstadt (Landkreis Esslingen) endete am Donnerstagnachmittag mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt über 100.000 Euro. Der 26-jährige Busfahrer war gegen 14.10 Uhr ohne Fahrgäste auf einer Betriebsfahrt auf der Neuhauser Straße unterwegs.

Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr brach infolge nicht angepasster Geschwindigkeit das Heck des Busses aus, worauf der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, berichtet die Polizei. Der Bus kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter, durchbrach den Zaun eines angrenzenden Firmengeländes und prallte gegen mehrere dort geparkte Pkw.

Sechs Fahrzeuge abgeschleppt

Insgesamt sechs Autos wurden beschädigt. Ein BMW, ein Renault Twingo, ein Toyota und ein Opel-Zafira waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gelenkbus wurde mittels eines Masterlifts geborgen. Verletzte waren nicht zu beklagen.