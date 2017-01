Feinstaub in Stuttgart Erneuter Alarm ab Mittwoch

Von red 31. Januar 2017 - 14:30 Uhr

Ab Mittwoch gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Besitzer von Komfort-Kaminen und Autofahrer müssen auf Alternativen umsteigen. Wie lange der Alarm andauert, ist noch nicht bekannt.Foto: dpa

Die Stadt hat erneut einen Feinstaubalarm ausgelöst. Ab Mittwoch sollen Komfort-Kamine abgeschaltet werden, für den Autoverkehr gilt der Alarm ab Donnerstag. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart hat erneut einen Feinstaubalarm ausgelöst. Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für Donnerstag und Freitag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.

Der vergangene Feinstaubalarm war erst am Montag um 24 Uhr zu Ende gegangen. Mit 15 Tagen war es der bislang längste Alarm seit Beginn der Feinstaub-Warnungen.

Eine eintägige Unterbrechung reiche nicht aus, so der DWD am Dienstag. Zudem seien die Niederschlagsmengen in den letzten Tagen nicht sehr hoch gewesen. Der Alarm gilt bereits ab Mittwoch (18 Uhr) für Komfort-Kamine. Die Stadt appelliert an Besitzer, ihre Kamine bis zum Ende des Alarms abzuschalten. Grundsätzlich ausgenommen sind Wohnungen, die ausschließlich mit solchen Einzelraumfeuerungen beheizt werden.

Autofahrer werden gebeten, ab Donnerstag (0 Uhr) auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, wo möglich das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen. Wer die Möglichkeit hat, so die Stadt, von zu Hause aus zu arbeiten oder von flexiblen Arbeitszeiten Gebrauch zu machen, sollte dies bei Feinstaubalarm in Absprache mit dem Arbeitgeber tun.

4er-Tickets zum Kinderpreis – Rabatte von car2go und moovel

Für Umsteiger gibt es verschiedene Vergünstigungen: An Feinstaubalarm-Tagen können Erwachsene mit einem VVS-EinzelTicket zum Kinderpreis fahren. Über die VVS-App, am Automaten oder beim Busfahrer sind Einzelticket zum Kinderpreis erhältlich.

Fahrgäste können neben den Einzeltickets auch 4er-Tickets zum Kinderpreis kaufen und an Tagen mit Feinstaubalarm nutzen. Das 4er-Ticket zum Kinderpreis ist in etwa um die Hälfte günstiger als das Ticket für Erwachsene. Keine Ermäßigung gibt es bei KurzstreckenTickets, Tages-Tickets und Zeittickets.