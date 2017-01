Feinstaub in Stuttgart Längster Alarm seit Beginn der Messungen

Von red/dpa 27. Januar 2017 - 10:22 Uhr

Ab Dienstag soll angekündigter Regen die Luft in Suttgart reinwaschen.Foto: dpa

Der aktuelle Alarm ist der längste seit Beginn der Warnungen im vergangenen Jahr. Seit dem 16. Januar läuft der Ausnahmezustand – aber es gibt Aussicht auf Entspannung.

Stuttgart - Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart ist die am längsten dauernde Alarmphase seit Beginn der Feinstaub-Warnungen im vergangenen Jahr. Wie ein Sprecher der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, gab es zuletzt im November und Dezember des vergangenen Jahres zwei Alarmphasen, die für jeweils elf Tage galten. Der aktuelle Feinstaubalarm läuft seit dem 16. Januar und ging damit am Freitag in den zwölften Tag.

Eine Entspannung der Lage wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Beginn der neuen Woche erwartet. Mit milderen Temperaturen komme dann wechselhafteres Wetter in den Südwesten. Regen werde ab Montag oder Dienstag den Feinstaub aus der Luft waschen, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Stuttgart. Bis Sonntag bleibe der Feinstaubalarm aber wohl in jedem Fall noch bestehen. Der Alarm würde dann 14 Tage gedauert haben.