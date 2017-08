Esslinger Bahnhof Zwei Mädchen am Po begrapscht

Von red 05. August 2017 - 10:46 Uhr

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei zwei Mädchen in Esslingen begrapscht. Foto: dpa

In einem Drogeriemarkt am Esslinger Bahnhof begrapscht ein unbekannter Mann zwei Mädchen. Die Polizei fahndet nach dem Grapscher.

Esslingen - Ein noch unbekannter Täter hat in einem Drogeriemarkt beim Esslinger Bahnhof zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren begrapscht. Der Mann habe die beiden am Freitagabend unsittlich am Po angefasst, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr während sich die Mädchen im Laden die Auslagen betrachteten. Die Meldung an die Polizei erfolgte erst später, weshalb das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Zeugenhinweise bittet.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 40-50 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dicklicher Figur und Vollbart beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare, die am Hinterkopf zu einem kleinen Pferdeschwanz gebunden waren. Er war mit einer tarnfarbenen Hose und einem schwarzem T-Shirt sowie einer schwarzen Jacke mit grünen Streifen bekleidet. Ferner trug er eine Sonnenbrille.