Unwetter in Esslingen und Reutlingen Blitz spaltet Baum

Von kaw 20. Juli 2017 - 13:11 Uhr

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwoch aufgrund des Unwetters mehrfach aus. In Plochingen drangen hunderte Liter Regenwasser in einen Baumarkt, in Köngen schlug ein Blitz ein.





9 Bilder ansehen

Esslingen/Reutlingen - Obwohl größere Schäden ausgeblieben sind, gab es für die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr aufgrund des Unwetters am Mittwochabend zwischen 21 Uhr und 23 Uhr vereinzelt Einsätze. So wurde in Plochingen (Kreis Esslingen) durch die starken Regenfälle die Brandmeldeanlage eines Gartenbaumarktes beschädigt und löste einen Fehlalarm aus.

Mehr zum Thema

Offenbar waren hunderte Liter Regenwasser in das Gartenhaus des Marktes gelaufen und beschädigten hier einen Rauchmelder. Die Feuerwehr Plochingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort, musste aber nicht tätig werden.

In der Blumenstraße in Köngen (Kreis Esslingen) wurde eine rund 40 Meter hohe Pappel durch einen Blitzschlag der gesamten Länge nach gespalten. Durch die herumfliegenden Holzsplitter ist das Dach eines gegenüberliegenden Gasthauses durchschlagen und ein geparkter Audi A3 beschädigt worden. Da eine Fällung des beschädigten Baumes in der Nacht nicht gefahrlos möglich war, musste die Blumenstraße teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehr Köngen war mit vier Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz.

Schäden im Kreis Reutlingen

In Metzingen wurde durch den stürmischen Wind die Eingangstür eines Modegeschäftes derart stark in Schwingung versetzt, dass die Alarmanlage des Gebäudes Einbruchsalarm auslöste. Zwischen Mittelstadt und Dörnach blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn und musste von der Feuerwehr Pliezhausen beseitigt werden.

Auch in Engstingen mussten Polizei und Feuerwehr aufgrund des Unwetters ausrücken. Hier war durch einen abgebrochenen Ast das Dach der Kapelle in der Kirchstraße beschädigt worden. Es wurde durch die Feuerwehr Engstingen, die mit einem Fahrzeug und sechs Mann vor Ort war, repariert.