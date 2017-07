Unwetter in Baden-Württemberg Unfälle und Schäden im Südwesten

Von red/dpa 20. Juli 2017 - 07:43 Uhr

Auch in Stuttgart und Region sind in der Nacht zum Donnerstag Unwetter niedergegangen. Die Feuerwehr ist zu mehreren Einsätzen gerufen worden.





9 Bilder ansehen

Tauberbischofsheim/Stuttgart - Ein Unwetter hat in Baden-Württemberg zu mehreren Unfällen und Schäden geführt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, seien am Mittwochabend kam es auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) zu sieben Unfällen durch Aquaplaning. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Auch in anderen Teilen Deutschlands gingen Unwetter nieder.

Mehr zum Thema

Im Main-Tauber-Kreis beschädigten umgestürzte Bäume und Äste fünf Autos. An den Wägen entstanden Schäden von 25 000 Euro. In der Region mussten außerdem einige überflutete Straßen gesperrt werden. Auch im Rest des Landes gab es kleinere Schäden wie umgestürzte Bäume, so etwa im Kreis Ludwigsburg. Auch in Köngen (Kreis Esslingen) ist die Feuerwehr im Einsatz gewesen, dort hatte ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Im Stuttgarter Stadtgebiet fegte der starke Wind in der Nacht zum Donnerstag laut der Polizei ein kleines Baugerüst um. Demnach entstand kein Schaden.

Ein Musikfestival mit Tausenden Besuchern in Singen ist wegen eines starken Gewitters abgebrochen worden. Wind und Regen waren so heftig, dass etwa 3200 Festivalgäste die Karlsbastion auf dem Hohentwiel am Mittwochabend verlassen mussten. Es sei alles in ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es. „Danach war hier auch gleich Feierabend. Die Leute konnten nach Hause gehen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Konstanz. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben. Der Hohentwiel ist ein Berg in der Nähe des Bodensees. Die Burgruine nahe der kleinen Stadt Singen ist ein bekannter Veranstaltungsort.