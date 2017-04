Eskalierte Abiturfeier in Heidelberg „Von Reife keine Spur“

Von Lisa Wazulin 27. April 2017 - 17:15 Uhr

In der ganzen Altstadt haben Betrunkene Papiermüll verteilt, einen Müllhaufen angezündet und einen 19-Jährigen krankenhausreif geschlagen.Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Abiturienten haben in der Nacht zum Donnerstag die Heidelberger Altstadt verwüstet. Auf Facebook hat sich die Polizei Mannheim jetzt die Schüler vorgeknöpft.

Heidelberg - Wüst verteilter Papiermüll in der Fußgängerzone, umgeworfene Körbe voller Altglas, eine Schlägerei und ein brennender Müllhaufen – bei diesem Anblick ist der Polizei in Mannheim jetzt der Kragen geplatzt. Denn Schuld an dieser Verwüstung sind ausgerechnet feiernde Abiturienten, die am Dienstag ihre letzten Klausuren zur Hochschulreife geschrieben haben.

„Sobald andere zu Schaden kommen, hört der Spaß auf“

Dabei war die Freude über die noch nicht bestandenen Prüfungen bei 250 Schülern von Technischen Gymnasien und Wirtschaftsgymnasien der Region wohl so groß, dass sie sich im Siegestaumel besinnungslos betrunken haben. Das Ergebnis: totale Verwüstung in der Heidelberger Altstadt, ein 19-Jähriger, der krankenhausreif geschlagen wurde und eine ziemlich wütende Polizei. Die hat ihrem Ärger jetzt in einem aufgebrachten Beitrag auf Facebook Luft gemacht – und dabei den Jugendlichen ordentlich die Leviten gelesen:

Auch haben die Polizisten zwar Verständnis für die Freude über die letzte geschriebene Prüfung – aber eben nicht für betrunken Randale, denn da hätten die Einsatzkräfte „nachts besseres zu tun gehabt, als sich um euch und eure „Späße“ zu kümmern“, heißt es in dem Posting in dem sozialen Netzwerk.

Partyzone Neckarwiesen

Dazu liefern die Polizisten gleich noch einen Link mit dem ausführlichen Polizeibericht über die Vorfälle, für alle, die sich nur noch halb bis gar nicht mehr an die letzte Nacht erinnern können. Zum Ende beweist die Polizei sogar Weitsicht und appelliert an die Randalierer, für zukünftige Abiturfeiern bitte so zu feiern „wie es sein muss, aber alles mit Maß und Ziel. Nicht, dass sich eure Eltern oder Freunde für euch schämen müssen, wenn sie euch bei uns oder in der Kinderklinik abholen müssen.“

Jedes Jahr verwandelt sich die Neckarwiese direkt am Rhein in eine Partyzone für zahlreiche Abiturfeiern: Unter jungen Leuten sind die Wiesen direkt am Ufer ein beliebter Hotspot für nächtliche Trinkgelage. Oft ziehen Feierwütige dann noch weiter in Bars und Kneipen in die Heidelberger Innenstadt. Allerdings ist im diesen Jahr die Feierei aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei Mannheim sucht jetzt nach Zeugen, um die Schläger der Prügelei und die Brandstifter ausfindig zu machen.