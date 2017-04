Engelbergtunnel bei Leonberg Fahrzeugbrand auf A81 führt zu Tunnelsperrung

Von red 01. April 2017 - 09:04 Uhr

Der Engelbergtunnel musste in der Nacht zum Samstag für eine Stunde komplett gesperrt werden, weil ein Auto auf der A81 komplett ausgebrannt war. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Gerlingen - Der Renault eines 27-Jährigen ist in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 81 im Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) in Brand geraten. Der Tunnel musste infolgedessen in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Dies meldet die Polizei.

Der 27-Jährige war gegen 1 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er im Engelbergtunnel bemerkte, dass sein Fahrzeug in Brand geriet. Der Mann konnte sich noch rechtzeitig aus seinem Renault retten, bevor das Auto vollständig ausbrannte. Mit leichten Verletzungen wurde der 27-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit 24 Fahrzeugen und 112 Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.