Stuttgart-Vaihingen Einbrecher plündert Kita-Keller kistenweise

Von Wolf-Dieter Obst 28. November 2017 - 09:34 Uhr

Im Keller gibt es offenbar viel zu holen – in Vaihingen war ein Einbrecher am Werk. Foto: dpa

Welche wertvolle Beute erhoffen sich Einbrecher in Kindertagesstätten? Offenbar scheint es für sie zu lohnen. In einem Fall gab sich ein Täter besonders viel Mühe.

Stuttgart - Die Kindertagesstätte im Lauchhau in Vaihingen macht nicht gerade den Eindruck, als ob es dort große Reichtümer zu holen gäbe. Doch offenbar hatte der Täter genau gewusst, was er dort holen wollte: Fast schon wie beim Kriminalfilmklassiker Rififi schraubte der Unbekannte die Holzlatten eines Kellerverschlags auf, um an seine wertvolle Beute zu gelangen: 26 Getränkekisten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die Tat wohl am vergangenen Wochenende abgespielt. Ein Unbekannter drang in das Wohngebäude an der Ecke Büsnauer und Meluner Straße ein und machte sich dann an einem Kellerverschlag einer städtischen Kindertagesstätte, die 70 Kinder betreut, zu schaffen. Der Eindringling schraubte unbemerkt drei Holzlatten ab und trug dann die Kisten mit dem Leergut nach draußen – 18 Kisten mit Mineralwasser- und acht Kisten Apfelsaftflaschen. Dafür hatte er offenbar genügend Zeit – und auch einen großen Transporter. Der Wert des Leerguts wird von der Polizei mit 90 Euro angegeben. Hinweise werden über Telefon 07 11 / 89 90 - 34 00 erbeten.

Der letzte geklärte Fall war im Februar

Der Stadtbezirk Vaihingen gehört, wie der Stadtbezirk Stuttgart-Süd, zu den Schwerpunkten der Kindergarten-Einbrüche. Offenbar scheinen sich die Beutezüge für die Einbrecher zu lohnen. Vor wenigen Tagen traf es eine Einrichtung an der Ackermannstraße. Die Täter zertrümmerten an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe, drangen in die Räumlichkeiten ein, hebelten Schränke auf und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. In der Krehlstraße wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. In der Freibadstraße verschwanden unter anderem zwei Kameras.

Die Täter werden selten gefasst – der letzte geklärte Fall liegt lange zurück. Im Februar wurde in der Böheimstraße im Stuttgarter Süden ein 31-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt und von einem Polizeihund gestellt. Der polizeibekannte Wohnsitzlose hatte Schlüssel zu einer zwischenzeitlich ausgewechselten Schließanlage dabei, die 2016 gestohlen worden waren.