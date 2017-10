Einbrecher in Stuttgart Kindergarten-Einbrecher schlagen wieder zu

Von Wolf-Dieter Obst 10. Oktober 2017 - 09:37 Uhr

Die Polizei bekommt es nun wieder mit Einbrüchen in Kindergärten zu tun. Foto: dpa

Im Frühjahr gab es in Stuttgart eine Einbruchserie in Kindergärten – danach war Ruhe. Nun ist es Herbst, und die Eindringlinge scheinen die Einrichtungen wieder verstärkt ins Visier zu nehmen.

Stuttgart - Lange Zeit haben die Einbrecher die Kindergärten in der Stadt in Ruhe gelassen – doch damit scheint es nun vorbei zu sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es am Wochenende gleich zwei Einbrüche in solche Einrichtungen. Offenbar erhoffen sich die Täter einträgliche Beute – warum auch immer.

Dass man nicht nur bei Wohnungen die Fenster nicht gekippt lassen sollte, wenn man für längere Zeit abwesend ist, mussten die Mitarbeiter eines Kindergartens in der Düsseldorfer Straße im Stadtbezirk Bad Cannstatt lernen. Unbekannte Täter werteten dies offenbar als Einladung – und drangen in die Büroräumlichkeiten ein. Allerdings dürfte sich die Mühe nicht gelohnt haben – die Eindringlinge sollen dabei laut Polizeiprotokoll nicht mal vier Euro erbeutet haben. Dabei war auch schon im letzten Jahr die Beute in dieser Einrichtung mit zwölf Euro eher gering.

Ein gekipptes Fenster machte auch in der Böheimstraße im Stuttgarter Süden die Arbeit von Einbrechern leicht. Zwar gab es dahinter noch ein Drahtgitter, doch das konnten die Täter ohne Probleme überwinden. Auf diese Weise gelangten die Unbekannten in das Untergeschoss und ins Büro des Kindergartens. Dort fehlen nun Bargeld und ein tragbarer Rechner im Wert von mehreren Hundert Euro.

Polizeihund findet Täter im Wandschrank

Bereits im Februar hatte es in der Böheimstraße einen Einbruch in eine Kindertagesstätte gegeben. Damals war die Polizei schneller. Die Beamten umstellten das Gebäude und ließen Diensthund Mates nach dem Eindringling suchen. Der hatte sich in einem Wandschrank versteckt. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 31-jährigen Wohnsitzlosen, der außerdem die Schlüssel der vorherigen Schließanlage der Tagesstätte dabei hatte.

Im Frühjahr hatte es nach diesem Fall in Stuttgart eine regelrechte Einbruchserie in Kindergärten gegeben – mit Tatorten im Süden, in Vaihingen, Neugereut, Bad Cannstatt, Weilimdorf und Degerloch. Ende April war dann Ruhe. Bis am Wochenende der Bundestagswahl am 24. September ein Kindergarten an der Krehlstraße in Vaihingen heimgesucht wurde.