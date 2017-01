Ein Jahr nach dem ersten Alarm in Stuttgart OB sieht Erfolge beim Feinstaub

Von bra 18. Januar 2017 - 15:16 Uhr

Der aktuelle Feinstaubalarmzyklus dauert noch bis mindestens kommenden Samstag an.Foto: dpa

Vor einem Jahr wurd ein Stuttgart zum ersten Mal Feinstaubalarm ausgerufen. OB Fritz Kuhn hat nun Bilanz gezogen: Die Zahl der Überschreitungen sei zurückgegangen, die Grenzwerte würden freilich am Neckartor immer noch gerissen.

Stuttgart - Das Ende des am vergangenen Sonntag ausgelösten Feinstaubalarms bleibt weiter offen. Nach Angaben der Stadt prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für Stuttgart bis mindestens Samstag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in der Stadt stark ansteigen.

Unterdessen hat OB Fritz Kuhn (Grüne) anlässlich des Jahrestags des ersten Feinstaubalarms im Januar 2016 Bilanz gezogen. Erste Erfolge seien sichtbar, sagte der Rathauschef. Das Ziel, die Luftschadstoffe nachhaltig zu reduzieren, sei aber noch nicht erreicht. Zu den Erfolgen rechnet Kuhn etwa, dass im Jahr 2016 an 14 von insgesamt 63 Tagen, an denen der Grenzwert an der Messstation Neckartor überschritten worden sei, die Überschreitung nur knapp über den zulässigen 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelegen habe. Erlaubt sind allerdings nur 35 Überschreitungstage. Beim Stickstoffdioxid wurde 2016 der Grenzwert von 200 Mikrogramm am Neckartor an 35 Stunden überschritten. Das ist zwar fast die Hälfte weniger als im Jahr zuvor, erlaubt sind aber nur 18 Überschreitungsstunden.

Als Erfolg verbucht der OB auch das gestiegene Interesse am Thema Feinstaubalarm und Luftreinhaltung. „Das sehen wir auch an den aktuellen Userzahlen unserer Onlineangebote“, so Kuhn. Die Infoseite www.feinstaubalarm.stuttgart.de sei bis Oktober von 270 000 Personen geklickt worden, den Feinstaubalarm auf Whatsapp hätten 6000 Nutzer abonniert. Der Verkehr hat aber bei den Alarmzyklen nur um etwa drei Prozent abgenommen.