Ed Sheeran Gastrolle in „Game of Thrones“

Von ps 13. März 2017 - 10:30 Uhr

Der 26-jährige Sänger feiert momentan mit seinem neuen Album „Divide“ große Erfolge.Foto: AP

Sänger Ed Sheeran wird in der siebten Staffel von „Game of Thrones“ eine Gastrolle übernehmen. Das gaben die Produzenten am Sonntag bekannt und verrieten auch, wie es dazu gekommen ist.

Stuttgart - Die Produzenten der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ haben am Sonntag bekannt gegeben, dass Ed Sheeran in der siebten Staffel in einer Gastrolle zu sehen sein wird.

Mehr zum Thema

Schon länger versuchten die Produzenten der Serie David Benioff und Daniel Brett Weiss, den Sänger für einen Gastauftritt zu gewinnen. Am Wochenende erklärten sie beim „South by Southwest“-Festival in Austin warum. Wie die Vanity Fair berichtet, wollten die Produzenten, die Schauspielerin Maisie Williams überraschen und eine Freude machen. Die 19-jährige britische Schauspielerin spielt in „Game of Thrones“ Arya Stark und ist ein großer Ed Sheeran Fan.

Sheeran bestätigte via Twitter, dass er eine Rolle in der siebten Staffel übernehmen wird, die am 16. Juli in den USA anläuft. In der Nacht zum 17. Juli können deutsche Zuschauer die neuesten Folgen bei Sky sehen.

guess the cats out the bag... https://t.co/9GCDUp9HPN— Ed Sheeran (@edsheeran) 12. März 2017