Siebte Staffel „Game of Thrones“ Sendetermin für die neue Staffel steht fest

Von Tim Schleider 10. März 2017 - 11:34 Uhr

Jon Schnee muss noch mal ran: Schauspieler Kit Harrington in „Game of Thrones“Foto: HBO/AP

Schon länger stand fest, dass die neue Staffel von „Game of Thrones“ nicht wie gewohnt im Frühjahr gezeigt wird. Nun haben die Macher den Termin bekannt gegeben.

Los Angeles - Nun ist die Katze aus dem Sack, und Millionen von Fans in aller Welt haben Klarheit: Am 16. Juli 2017 startet die siebte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Bereits wenige Stunden später, in der Nacht zum 17. Juli, können deutsche und österreichische Zuschauer die neuesten Folgen bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sehen. Am Abend des 17. Juli (einem Montag) ist das Werk dann linear auf Sky Atlantic zu empfangen.

In einem Live-Video auf Facebook haben die „Game of Thrones“-Produzenten das lang gehütete Geheimnis gelüftet. Die Tafel mit dem Datum war in einem riesigen Eisblock eingefroren, der mit Feuerwerfern langsam zum Schmelzen gebracht wurde. Hunderttausende Fans verfolgten das Spektakel weltweit, sodass der Live-Stream vorzeitig abbrach und vom produzierenden Sender HBO neu gestartet werden musste.

Die Serie hat viele ihrer Darsteller zu Stars gemacht

Mit dem Start der siebten Staffel bricht HBO erstmals mit der Sitte, eine neue „Game of Thrones“-Staffel im Frühjahr zu starten. Die Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss nutzen noch den gesamten Winter an den Drehorten Island und Nordirland, um spektakuläre Bilder für die alles entscheidenden Schlachten zu finden. Schließlich gilt es für die Kombattanten der sieben Königreiche von Westeros, im beinahe ewigen Eis des lang währenden Winters nach einem Ende ihrer ewigen Intrigen und Schlachten zu suchen.

„Game of Thrones“ ging erstmals 2011 an den Start und hat in der Zwischenzeit bei den Zuschauern Kult-Status erlangt. Den Produzenten ist es gelungen, nach der Vorlage der Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Martin eine Fantasywelt zu schaffen, in der sich mystische und moderne Elemente intelligent vermischen. Viele Darsteller der Serie wie Peter Dinklage, Kit Harrington, Nikolaj Coster-Waldau und Maisie Williams wurden durch ihre Präsenz zu weltweit bekannten Stars.