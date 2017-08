Drogen- und Suchtbericht 2017 Alkohol und Zigaretten Hauptdrogen Nummer Eins

Insbesondere Alkohol wird in Deutschland immer noch viel zu viel getrunken, heißt es seitens der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU). Foto: dpa

Legale Suchtstoffe richten immer noch größeren gesellschaftlichen Schaden an als illegale Suchtstoffe. Das zeigt der aktuelle Drogen- und Suchtbericht 2017. Experten geben einen Überblick über die häufigsten Süchte und sagen, was dagegen zu tun ist.

Berlin - „Ein Feierabendbierchen am Tag schadet nicht“ oder „Rotwein tut dem Herz gut“ – Sätze wie diese gehören wissenschaftlich gesehen zu den Mythen, werden aber offenbar von den Deutschen zu gern geglaubt. Trotz eines insgesamt rückläufigen Alkoholkonsums in der Allgemeinbevölkerung zählt Deutschland im Vergleich zum weltweit geschätzten Durchschnitt von 6,04 Litern pro Erwachsenem und Jahr mit einem geschätzten Pro-Kopf-Konsum von 12,14 Litern zu den Hochkonsumländern, heißt es im aktuellen Drogen- und Suchtbericht 2017, den Marlene Mortler an diesem Freitag veröffentlichte – und damit ihre Bilanz über die Drogenpolitik in dieser Legislaturperiode. 7,8 Millionen Menschen in Deutschland konsumierten Alkohol in gesundheitlich riskanter Menge, sagte Mortler.

Vor allem Männer und Frauen mittleren Alters trinken zu viel

Und damit sind nicht unbedingt die jugendlichen Rauschtrinker das Problem: Zwar trinkt dem Bericht zufolge jeder zehnte Jugendliche (10,9 Prozent) und jeder dritte junge Erwachsene (33,7 Prozent) regelmäßig Alkohol – also mindestens einmal die Woche. Und etwas mehr als 14 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben in den vergangenen 30 Tagen eine Rausch gehabt. Es sind aber vor allem die 55- bis 64-jährigen Männer die zu oft zu Bier, Wein und Schnaps greifen als es ihrer Gesundheit gut tut. Das bedeutet: Sie trinken täglich mehr als 20 Gramm Reinalkohol pro Tag, was in etwa zwei Flaschen Bier mit 330 Milliliter Inhalt entspricht. Auch bei den Frauen ist diese Risikogruppe eher in den mittleren Lebensjahren zu finden – nämlich im Alter zwischen 45 und 54 Jahren.

Alkoholmissbrauch ist kein Merkmal von Armut oder mangelnder Bildung

Interessanterweise ist der zu hohe Alkoholkonsum nicht unbedingt ein Merkmal unterer sozialer Schichten: Gerade bei den Frauen mittleren Alters seien die Risikotrinkerinnen in den höheren gesellschaftlichen Schichten zu finden. Bei den Männern hingegen scheint der soziale Status beim Trinkverhalten keine Rolle zu spielen: Es lasse sich keine eindeutige Tendenz des Risikokonsums nach Sozialstatusgruppen feststellen.

Der Alkoholmissbrauch gerade bei den Erwachsenen mittleren Alters belastet stark die Rentenversicherung. In den beiden vergangenen Jahren seien allein 12 583 Frührenten wegen psychischer Probleme „und Verhaltensstörungen durch Alkohol“ bewilligt worden, berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag unter Berufung auf Zahlen der Rentenversicherung. Die Rentenkasse zahlte demnach zudem 62 046 Entziehungskuren und 44 327 Rehabilitationskuren für Alkoholkranke.

Drogenbeauftragte kündigt Alkohol-Atlas an

Dass die Zahlen nach wie vor bedenklich sind, weiß auch Marlene Mortler: Alkoholkonsum sei tief in der Gesellschaft verwurzelt. Deswegen werde man dort „nicht mit Riesenschritten vorankommen“, sagte Marlene Mortler. Die CSU-Politikerin kündigte allerdings noch für diese Wahlperiode einen sogenannten Alkohol-Atlas an, der nach dem Vorbild des Tabak-Atlas’ Daten, Trends und gesetzgeberische Empfehlungen liefern soll. Damit werde sie sich „nicht viele Freunde und Freude machen“, sagte Mortler.

In Deutschland raucht ein Drittel aller Erwachsenen

Immerhin bei den Zigaretten scheint der Marlboro-Mann bei den Bundesbürgern an Attraktivität eingebüßt zu haben: Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene rauchen deutlich weniger. Nach den aktuellen Ergebnissen der Drogenaffinitätsstudie für das Jahr 2015 greifen insgesamt 9,6 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen regelmäßig zur Zigarette, bei den jungen Erwachsenen ist es ein Drittel. Überraschend sind auch die Ergebnisse bei den älteren Erwachsenen: In der Gruppe der über 65-Jährigen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen. Dennoch: In Deutschland raucht immer noch knapp ein Drittel der 18- bis 64-Jährigen. Damit erhöht sich das Sterberisiko signifikant: Schätzungen zufolge sterben in Deutschland jährlich 120 000 Menschen an den Folgen des Tabakrauchens. Im Schnitt verlieren Raucherinnen und Raucher zehn Jahre ihres Lebens.

Hilfe für die Kinder von Suchtkranken angekündigt

Als Herausforderungen für die kommende Wahlperiode nannte Mortler die Verbesserung der Situation von Kindern suchtkranker Eltern. Es könne nicht sein, dass von den drei Millionen betroffenen Kindern nur die wenigsten Unterstützung erhalten. Dieses Thema habe sie von allen in ihrem Zuständigkeitsbereich am meisten berührt, sagte Mortler. Bei 2,65 Millionen Kindern hat ein Elternteil ein Alkoholproblem.

Drogenbeauftragte fordert eine „Anti-Cannabis-Politik“

Als weitere Herausforderung nannte Mortler den wieder gestiegen Cannabiskonsum. Laut Bericht konsumierten 2015 knapp neun Prozent der Männer und gut fünf Prozent der Frauen Cannabis - ein Anstieg um zwei beziehungsweise drei Prozent. Dabei sei der Anteil gefährlicher Wirkstoffe in Cannabis heute etwa vier Mal so hoch wie in den 1970er Jahren, sagte Mortler weiter. Es müsse Schluss sein mit diesen vom Lifestyle getriebenen Verharmlosungsdebatten. Sie verwies auf die Folgen der Legalisierung von Cannabis im US-Bundesstaat Colorado, wo die Zahl der Konsumenten bei Jugendlichen um 20 Prozent gestiegen sei. Auch die Häufigkeit der Vergiftungen bei kleinen Kindern nehme zu. Der Drogenkonsum müsse zurückgedrängt und die Betroffenen aus der Sucht geholt werden, sagte die CSU-Bundestagsabgeordnete.

Mortler forderte eine aktive Anti-Cannabis-Politik im Bund. Dabei dürften Kommunen und Länder nicht allein gelassen werden. Der Bund müsse dafür auch Geld ausgeben. Gegen die Droge sei ein ähnliches flächendeckendes Präventionsprogramm nötig wie bei Alkohol und Tabak.