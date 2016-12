Das VfB-Gegnerinterview: Hannover 96 „Es wird das entscheidende Spiel der Vorrunde“

Von Philipp Maisel 11. Dezember 2016 - 09:00 Uhr

Die Spieler von Hannover 96 lassen sich nach dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim von den Fans feiern.Foto: dpa

In unserer Serie „Das Gegnerinterview“ kommen regelmäßig Journalisten, Fans oder Blogger des aktuellen VfB-Gegners zu Wort. Mit Tobias Rieger von MeinSportradio.de haben wir über das anstehende Spiel VfB Stuttgart gegen Hannover 96 gesprochen.

Stuttgart - Tobias Rieger begleitet Hannover 96 schon lange. Als Fan, aber auch als Podcaster für „MeinSportradio.de“, wo er durch eine wöchentlich Senudng rund um die Niedersachsen führt. Für unsere Gegnerinterview-Serie haben wir mit ihm über Martin Harniks Bedeutung für die 96er, den Zwist zwischen den Fans und Präsident Martin Kind und das anstehende Spitzenspiel gesprochen.

Herr Rieger, am kommenden Montag steht das Spiel VfB Stuttgart gegen Hannover 96 an. Wie ist die Stimmung im Hannoveraner Lager?

„Die ist eigentlich ganz gut. Es stand ja schon lange fest, dass wir absteigen müssen, man konnte sich lange damit ‚anfreunden‘, sofern das irgendwie möglich ist. Natürlich sind die Fans nicht mit allem zufrieden was in der 2. Liga bisher passiert, aber die Punkteausbeute stimmt, das große Ziel Aufstieg ist in Reichweite. Insofern herrscht ein positiver Grundtenor vor. Was die anstehende Partie angeht, so verspricht der Blick auf die Tabelle einiges. Es wird das entscheidende Spiel der Vorrunde. Danach weiß man, ob man ein positives Fazit ziehen kann.“

Wie ist die Wahrnehmung des VfB

„Wir waren natürlich alles andere als unglücklich über den holprigen Saisonstart des VfB. Doch das hat sich schnell geändert. Unter dem neuen Trainer läuft es, von Dresden abgesehen. Sechs Spiele in Folge ohne Niederlage sind eine Ansage. Der VfB ist ganz sicher eine der drei Mannschaften, an denen in Sachen Aufstieg kein Weg vorbei führen wird.“

Im Kader von Hannover 96 stehen zwei Spieler mit VfB-Vergangenheit. Martin Harnik und Kenan Karaman. Was lässt sich über sie sagen?

„Martin Harnik ist ohne Frage der Transfer dieses Sommers für Hannover 96. Obwohl er immer mal wieder verletzt war, hat er schon sieben Tore erzielt. Er ist unfassbar wichtig, quasi unersetzbar. Bei Karaman verhält sich das ein wenig anders. Er hat sich sehr gut gemacht, ist jedoch nicht immer erste Wahl. Aber er strahlt eine gute Präsenz aus, kann auch ein Spiel alleine entscheiden und was auch positiv auffällt: er ist sehr mannschaftsdienlich, arbeitet defensiv immer super mit.“

Aus überregionaler Perspektive dominierte in den letzten Jahren oft der Zwist zwischen den Fans und Präsident Martin Kind die Schlagzeilen rund um 96. Aktuell scheint dem nicht so.

„Das stimmt, auch regional ist es ruhiger. Es ist eine Art Burgfrieden. Beide Seiten halten sich zurück mit der Kritik am Gegenüber.“

Man ordnet also vieles dem gemeinsamen Ziel unter.

„So kann man es sehen. Den Aufstieg erreicht man eben auch eher, wenn man miteinander statt gegeneinander arbeitet.“

Eine andere wichtige Person ist Trainer Daniel Stendel. Hat er eine Perspektive bei Hannover 96?

„Das ist ein schwieriges Thema. Daniel Stendel identifiziert sich zu hundert Prozent mit Hannover 96, ist so gesehen der absolut Richtige für Stadt und Verein. Doch er wurde vom Boulevard bereits angezählt. Er hat noch sehr wenig Erfahrung im Profibereich, muss seinen Weg erst noch finden. Während es im Bereich Kampfbereitschaft und Einsatz in der Mannschaft voll stimmt, gibt es spielerisch noch zu häufig Defizite. Außerdem werden einige Entscheidungen bezüglich Aufstellung und Einwechslung durchaus kritisch gesehen.“

Zurück zum anstehenden Spiel. Was erwarten Sie von der Partie?

„Hannover sollte das Spiel nicht verlieren, denn mit dann sieben Punkten Abstand wäre man schon sehr weit von der Spitze weg. Martin Kind hat vor dem Spiel gegen Heidenheim 30 Punkte plus X als Ziel bis zur Pause angesagt, 28 haben wir jetzt. Das Ziel sollte sein, mindestens einen Punkt aus Stuttgart zu entführen. Doch das Spiel ist eine absolute Wundertüte. Eine Voraussage zu treffen ist schwierig.“

Dennoch: Wie geht es aus?

„Es treffen die beiden besten Offensiven der Liga aufeinander, beide Mannschaften sind zudem immer für ein Gegentor gut. Ich rechne mit einem torreichen Spiel. Hannover siegt mit 3:2.“

Zur Person:

Tobias Rieger (34) begleitet Hannover 96 schon lange als Fan, seit vier Jahren auch als Podcaster für die Seite MeinSportradio.de, bei der er eine wöchentliche Sendung über die 96er hostet und sich, wenn es einmal nicht um Hannover geht, auch gern mit Tennis beschäftigt. Auf Twitter findet man ihn unter @runnertobi.