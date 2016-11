Das sagen Stuttgarter zum US-Wahlergebnis „Das kann man sich gar nicht vorstellen“

Von red 09. November 2016 - 10:52 Uhr

Bei einer Videoumfrage zum Ausgang der US-Wahl wird vor allem eines deutlich: So richtig realisieren kann das Ergebnis auch in Stuttgart noch keiner.Foto: Screenshot Stuggi.TV

Auf der Wahlparty des Deutsch-Amerikanischen Zentrums und der Landeszentrale für politische Bildung haben Stuttgarter die US-Wahl live mitverfolgt. In einer Videoumfrage wird deutlich: So richtig realisieren kann das Ergebnis noch keiner.

Stuttgart - Der Kampf um das Weiße Haus ist entschieden: Donald Trump wird der neue Präsident der USA. Die Kollegen von Stuggi.TV haben das knappe Kopf-an-Kopf-Rennen bis in den Morgen auf der Wahlparty des Deutsch-Amerikanischen Zentrums und der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart live mitverfolgt.

Eine erste Videoumfrage in Stuttgart zeigt, dass die meisten das Ergebnis noch gar nicht glauben können. Ein Besucher sagt: „Dass auf so einen Mann wie Obama so ein Kasper folgt, der den Klimawandel leugnet, das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Ein anderer hat einen Erklärungsversuch für das überraschende Wahlergebnis: „Das war ja bei der AfD so und beim Brexit so, dass man die Leute einfach nicht einkalkulieren kann, die in den Umfragen nicht zugeben, was sie wählen. Und genau das ist hier wieder passiert.“ Der Vertreter von „Democrats Abroad“ sagt gar: „‘Präsident Trump’ – diese zwei Wörter gehen nicht zusammen. Niemals.“

Klar ist am Morgen nach der Wahlparty in Stuttgart nur eines: So richtig realisieren kann das Ergebnis auch hier noch keiner.