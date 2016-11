News-Blog zur US-Wahl „Er hat eine Waffe“: Sicherheitsalarm bei Trump-Rede

Von red 06. November 2016 - 09:14 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung aus dem Publikum wurde Trump von Sicherheitskräften hinter die Bühne gedrängt.Foto: AP

Nicht mehr lange, dann kommt es im US-Wahlkampf zum Showdown um die Nachfolge des amtierenden Präsidenten Barack Obama. Gewinnt Hillary Clinton oder Donald Trump? Wir begleiten die letzten Tage und Stunden vor der US-Wahl in einem News-Blog.

Stuttgart - Nicht mehr lange, dann steht fest, wer in den USA die Nachfolge des amtierenden und scheidenden Präsidenten Barack Obama antritt. Hillary Clinton oder Donald Trump.

Bevor am 8. November die eigentliche Wahl in den USA beginnt, geht der Wahlkampf in seine heiße und entscheidende Phase. Abzuwarten bleibt, welche Scharmützel in den letzten Stunden ausgepackt werden. Und wem die vielen kleineren und größeren Affären in der Vergangenheit mehr geschadet haben.

Um schon die Ereignisse in den Stunden und Tagen vor der Wahl für Sie umfassend auf einen Blick präsentieren zu können, begleiten wir die Geschehnisse und Entwicklungen in unserem News-Blog.