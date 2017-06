Comic Con Germany Fans sind sauer über Absagen

Von Philipp Johannßen 06. Juni 2017 - 14:33 Uhr

Schauspielerin Ming-Na Wen auf der Comic Con in San Diego.Foto: Invision

Am ersten Juli-Wochenende findet in der Messe Stuttgart die Comic Con Germany statt. Dabei können die Besucher auch Schauspieler diverser TV-Serien treffen. Absagen wie von Ming-Na Wen schmälern allerdings die Vorfreude vieler Fans.

Stuttgart - Ihr Kommen war schon bei der Premiere der Comic Con in Stuttgart erst angekündigt und dann abgesagt worden, jetzt wiederholt sich die Geschichte: Schauspielerin Ming-Na Wen, bekannt als Melinda May in der Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D., wird auch bei der zweiten Auflage in Stuttgart nicht dabei sein.

Die Veranstalter der Messe ließen die Fans über Facebook erneut wissen, dass Wen einen anderen Job angenommen habe und deshalb auch dieses Mal nicht kommen wird.

Die Nachricht sorgte für viel Unmut in der Comic-Con-Anhängerschaft. Einige Fans denken sogar darüber nach, die Messe deshalb nicht zu besuchen.

Die Veranstalter wollen sich wegen Wens Absage kurzfristig um einen Ersatz bemühen, heißt es auf Facebook.

Auch Arthur Darvill (Doctor Who) wird nicht nach Stuttgart kommen. Seine Absage will nicht jeder akzeptieren.

Doch es gibt auch positive Nachrichten für Comic-Con-Besucher. So gaben die Veranstalter bekannt, dass Ricky Whittle („The 100“, „American Gods“) und Valene Kane (Star Wars: Rogue One) nach Stuttgart kommen sollen. Außerdem können sich Fans von Game of Thrones auf Lena Headey freuen.