Comic Con Germany Game-of-Thrones-Star kommt nach Stuttgart

Von Philipp Johannßen 16. Mai 2017 - 17:04 Uhr

Vom 1. bis 2. Juli findet in der Messe Stuttgart die 2. Comic Con Germany statt.Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am 1. und 2. Juli versammeln sich Comic-, Sci-Fi- und Fantasy-Fans wieder in der Messe Stuttgart. Für die 2. Comic Con Germany haben die Veranstalter auch einen Star aus der HBO-Serie „Game of Thrones“ gewinnen können. Autogramme und Fotos lassen sich die Stars allerdings was kosten.

Stuttgart - Anfang Juli wird die Messe Stuttgart erneut zum Mekka der Comicfreunde und Cosplayer. Am 1. und 2. Juli findet hier zum zweiten Mal die Comic Con Germany statt. Zur Premiere im vergangenen Jahr kamen an beiden Veranstaltungstagen rund 40.000 Fans.

Neben unzähligen Comics und Merchandising-Artikeln werden auch wieder bekannte Schauspieler die Messe besuchen. Den Veranstaltern ist es gelungen, Lena Headey, besser bekannt als die böse Königin Cersei Lannister aus der HBO-Serie „Game of Thrones“, für die Comic Con in Stuttgart zu gewinnen. Die 43-jährige Schauspielerin wird an beiden Tagen für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen, und das natürlich nicht für umme: 60 Euro müssen Fans für ein Autogramm oder eine Fotosession berappen.