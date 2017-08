Burgstall Brand in Chemiefirma

Von wei 18. August 2017 - 11:40 Uhr

In einer Chemiefirma in Burgstall ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, eine Person erlitt eine Rauchvergiftung.





10 Bilder ansehen

Burgstetten - In einer Chemiefirma im Burgstettener Ortsteil Burgstall (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Freitagmorgen eine Chemikalie entzündet. Die Feuerwehr fuhr mit einem großen Aufgebot zu dem Unternehmen in die Talstraße, das laut seiner Webseite unter anderem Rostlöser, Polituren und Reinigungsmittel sowie Mittel zur Behebung von Brandschäden herstellt.

Mehr zum Thema

Zunächst hatte es geheißen, beim Brand seien keine Personen verletzt worden. „Eine Person erlitt jedoch eine Rauchvergiftung“, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Ein Polizeisprecher sagte, für Anwohner bestehe keine Gefahr. Laut unbestätigten Berichten war in dem Zehn-Mann-Betrieb kurz vor 11 Uhr Paraffin ausgelaufen, das sich entzündet hatte. Spezialisten vom Backnanger Messzug unternahmen Messungen und ein Chemiefachberater der Feuerwehr machte sich vor Ort ein Bild.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Betriebs hatte es erst im Mai einen Großbrand gegeben, bei dem mehr als 300 000 Euro Schaden entstanden waren.

Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, sobald weitere Informationen vorliegen.