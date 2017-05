Feuer in Burgstetten Firmengebäude steht in Flammen

21. Mai 2017

Burgstetten - Am Sonntagmittag ist in einer Firma in der Talstraße in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen, das laut einer ersten Schätzung der Polizei einen sechsstelligen Schaden angerichtet hat. „Wir gehen davon aus, dass der Brand bei Ausbesserungsarbeiten mit Bitumen auf dem Dach entstanden ist“, so ein Polizeisprecher. Das Feuer sei der Polizei und der Feuerwehr um kurz nach elf Uhr gemeldet worden. Die beiden Handwerker, die auf dem Dach gearbeitet hatten, seien unverletzt wieder heruntergekommen. Auch das Nachbargebäude sei durch die große Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 12 Uhr waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange.

