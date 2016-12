Bundesweite Demo für Syrien Aufstehen für Aleppo auf dem Marienplatz

Von red/dpa 17. Dezember 2016 - 18:14 Uhr

„Steh auf für Aleppo“: Mehr als 2000 Menschen haben auf dem Stuttgarter Marienplatz an einer Kundgebung für Frieden in Syrien teilgenommen.



Stuttgart - Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in verschiedenen deutschen Städten gegen den Krieg in Syrien protestiert. Allein auf dem Stuttgarter Marienplatz versammelten sich nach Angaben der Polizei mehr als 2000 Menschen. Die Kundgebung war auf 15 Uhr angesetzt und sollte bis etwa 18 Uhr dauern. Während der Veranstaltung blieb es laut Polizei friedlich.

In Berlin etwa beteiligten sich an zwei Demonstrationen nach Polizeiangaben insgesamt rund 2100 Menschen, in Hamburg 800.

„Aleppo will Frieden“

Auf Plakaten waren Forderungen nach Schutz für Zivilisten in der syrischen Stadt Aleppo zu lesen. Die Demonstranten riefen unter anderem „Aleppo will Frieden“. Der Protest richtete sich auch gegen die Syrien-Politik Russlands und gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Neben syrischen Fahnen waren auch türkische zu sehen.

In Berlin mischte sich der Protest mit dem Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags in der zentraltürkischen Stadt Kayseri. Dort waren am Samstag mindestens 13 Soldaten getötet und weitere Menschen verletzt worden.