13 Soldaten getötet Schwere Explosion in der Zentraltürkei

Von red/dpa 17. Dezember 2016 - 08:46 Uhr

Menschen in der Türkei protestieren gegen die Anschläge in Istanbul, bei denen 44 Menschen starben. Am Samstagmorgen hat es erneut Explosionen gegeben.Foto: EPA

Erneut hat es in der Türkei einen Anschlag gegeben. Bei der Explosion in Kayseri sollen laut eines Militärsprechers am Samstag mindestens 13 Soldaten getötet und weitere 48 Menschen verletzt worden sein.

Istanbul - Bei einer Explosion in der zentraltürkischen Stadt Kayseri sind am Samstag mindestens 13 Soldaten getötet und weitere 48 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Militärsprecher nach Angaben des Senders CNN Turk. Die Detonation traf am Samstagmorgen einen Bus, in dem Soldaten gesessen haben sollen. Die Explosion ereignete sich in der Stadt Kayseri, etwa 300 Kilometer südöstlich von Ankara. Der Sender NTV zeigte Bilder von dem auf einer Seite zerstörten Bus.

Mehr zum Thema

Am vergangenen Wochenende waren bei zwei Bombenexplosionen in Istanbul 44 Menschen getötet worden. Zu dem Doppelanschlag hatte sich eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bekannt.