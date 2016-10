Bundespolizei in Stuttgart Unter #24hBPol twittert die Polizei

Von loj 01. Oktober 2016 - 15:00 Uhr

So kündigt die Bundespolizei ihre Twitteraktion an.Foto: Twitter/@bpol_bw

Für 24 Stunden hat die Bundespolizei auf den Bahnhhöfen in und rund um Stuttgart am Samstag und Sonntag Twitterteams im Einsatz. Der Alltag: Taschendiebe, Schlägereien und Vandalismus.

Stuttgart - Für 24 Stunden darf sich der Twitteraccount der Stuttgarter Bundespolizei (www.twitter.com/bpol_bw) an diesem Wochenende der erhöhten Aufmerksamkeit der Internetgemeinde gewiss sein. Von Samstag, 1. Oktober, bis Sonntag, 2. Oktober, twittern zwei Teams der Polizei aus dem Alltag der Kollegen.

Da gibt es an einem Wochenende, an dem das Cannstatter Volksfest läuft, für die Bundespolizei natürlich jede Menge zu tun. Schließlich kommen die meisten Besucher der großen Festzelte mit der Bahn angefahren. Entsprechend voll und rustikal wird es in den Stunden in den Bahnhöfen und der Umgebung zu gehen.

Verfolgen Sie hier die Tweets, die die Twitterteams der Bundespolizei unter dem Hashtag #24hBPol veröffentlichen: