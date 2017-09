Bühl 17-jähriger Radfahrer von Auto schwer verletzt - Täter flüchtet

Von red/dpa 09. September 2017 - 09:25 Uhr

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der einen 17-Jährigen angefahren hat. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 17-Jähriger ist mit seinem Rad auf der L85 unterwegs, als ihn ein Auto erfasst. Der Jugendliche stürzt und wird schwer verletzt – der Autofahrer fährt einfach weiter.

Bühl - Ein Unbekannter hat einen 17-jährigen Fahrradfahrer am Freitagabend gegen 20 Uhr mit seinem Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Jugendliche musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Radfahrer am Freitagabend auf der Landstraße 85 in Richtung Schwarzach (Landkreis Rastatt) unterwegs. Der unbekannte Autofahrer erfasste den Jugendlichen mit seinem Wagen, woraufhin der 17-Jährige stürzte und bewusstlos neben der Straße liegen blieb. Erst ein kurz darauf anhaltender Autofahrer half dem Jugendlichen und brachte ihn nach Hause. Wegen der Schwere seiner Verletzungen wurde er von dort in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat am Unfallort eine Plastikverkleidung von einem Pkw der Marke VW gefunden. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers sind im Gange.

Die Polizei bittet nun den Verkehrsteilnehmer der den Jugendlichen gefunden hat und auch andere Zeugen, sich beim Polizeirevier Bühl, Telefon 07223/990970, zu melden.