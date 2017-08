Brandserie in Stuttgart Immenser Schaden, Polizei sucht Serientäter

Von Christine Bilger 04. August 2017 - 09:50 Uhr

Autos verschiedener Marken, von alt bis neu, von teuer bis billig, sind seit Ende Juni in Stuttgart angezündet worden. Die Polizei sucht offenbar einen Serientäter. Der bisher angerichtete Schaden liegt bei einer viertel Million Euro.





Stuttgart - Um 0.05 Uhr ist die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag alarmiert worden. Die Meldung: An der Wernhaldenstraße brennt ein Auto. Ein Löschfahrzeug rückte aus, die Feuerwehrleute fanden ein in komplett in Flammen stehendes Auto vor und machten sich an die Arbeit. Es handelte sich um ein Mercedes AMG Cabrio.

Doch es ging noch weiter: Am Ort des Geschehens stellten die Rettungskräfte fest, dass sie es mit zwei offenbar mutwillig angezündeten Fahrzeugen zu tun hatten. Ganz in der Nähe, an der Bopserwaldstraße, war ein zweites Fahrzeug angezündet worden, das Feuer war an diesem jedoch noch nicht ausgebrochen. Die Feuerwehrleute riefen ihre Kollegen zur Unterstützung. Ein zweites Löschfahrzeug rückte aus.

Kriminalpolizei rückte aus

Um 0.17 Uhr konnte für den ersten Wagen die Meldung „Feuer aus“ gegeben werden, um 0.25 Uhr für den zweiten. Am zweiten Wagen war das Feuer noch nicht richtig ausgebrochen, es habe nur leicht am Reifen gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Kriminalpolizei rückte ebenfalls aus und hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Ein weiterer Fall in einer Reihe von Brandstiftungen, die seit dem 20. Juni für Aufsehen sorgen und Autobesitzer bangen lassen. Der Schaden, der in der Nacht zum Freitag entstand, wird auf 60.0000 Euro geschätzt. Insgesamt sind damit seit Beginn der Serie der brennenden Autos knapp 250.000 Euro Schaden entstanden.

Alarm in zwei aufeinanderfolgenden Nächten

Es ist die zweite Nacht in Folge gewesen, in der Feuerwehr und Polizei wegen Brandstiftung alarmiert wurden. Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte es gebrannt, und wieder waren die Tatorte nicht weit voneinander entfernt: Tags zuvor hatte es an der Stafflenberg- und der Diemershaldenstraße (Stuttgart-Mitte) gebrannt.

Dabei konnte die Polizei bei einem Brand rechtzeitig eingreifen: Als die Beamten nach dem Alarm aus der Stafflenbergstraße nach den Tätern fahndeten, entdeckten sie einen brennenden Grillanzünder auf dem Hinterreifen des Wagens an der Diemershaldenstraße. Sie konnten den Anzünder entfernen, sodass nur der Reifen beschädigt wurde.

Für die Polizei ist noch kein eindeutiges Motiv erkennbar. So haben zum Beispiel nicht gezielt nur besonders teure Autos gebrannt, im Norden hatte es einen Peugeot im Wert von 3000 Euro getroffen. Auch konzentrierten sich der oder die Täter auf keine bestimmte Marke – Mercedes, Ford, Peugeot und Citroën hat es bisher getroffen.

Auch die Tatorte geben Rätsel auf. Zwar sind mehrere Fälle auf relativ engem Raum, zwischen Bopser und Neuer Weinsteige im Süden und der Diemershaldenstraße im Bezirk Mitte. Aber auch im Osten an der Hausmannstraße und sogar im Norden an der Panoramastraße lagen schon Tatorte, bei denen die Vorgehensweise auch in die Serie passen würde.