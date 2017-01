Brand in Stuttgarter Justizvollzugsanstalt Feuerwehreinsatz im Gefängnis in Stammheim

Von Wolf-Dieter Obst 31. Januar 2017 - 10:51 Uhr

Die Feuerwehr musste am Dienstag zur Justizvollzugsanstalt nach Stammheim ausrücken.Foto: SDMG

Die Feuerwehr musste am Dienstag zur Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim ausrücken. In der Zelle eines Gefangenen war ein Brand ausgebrochen.

Stuttgart - Aufregung im Stammheimer Gefängnis: Die Feuerwehr musste am Dienstag zur Justizvollzugsanstalt ausrücken, weil dort ein Brand ausgebrochen war. Nach ersten Mitteilungen der Polizei brannte es in einer Zelle. Ob der Gefangene selbst das Feuer gelegt hat, wurde zunächst nicht bestätigt. „Uns ist bisher nur bekannt, dass zehn Gefangene in ein anderes Gebäude verlegt werden mussten“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer.

Die Feuerwehr wurde um 9.38 Uhr alarmiert. „Der Brand konnte schnell gelöscht werden“, heißt es in der Einsatzzentrale. Allerdings waren die Wehrmänner noch nach einer Stunde damit beschäftigt, die betroffenen Räumlichkeiten zu lüften. Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. „Alles sind noch am Einsatzort“, heißt es. Anstaltsleiter Matthias Nagel macht sich noch ein Bild vom Ausmaß des Schadens.