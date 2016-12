Blaulicht Region Stuttgart VW-Bus fährt ungebremst auf Stauende

Von red 10. Dezember 2016 - 14:45 Uhr

In der Region Stuttgart ist es zu mehreren Unfällen gekommen.Foto: dpa

Bei einem Unfall auf der B10 bei Vaihingen an der Enz haben sich eine 48-Jährige und ihr fünfjähriger Sohn verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart lesen Sie hier.

Vaihingen/Enz - Am Freitagnachmittag gegen 17:20 Uhr hat sich in Vaihingen an der Enz auf der Bundesstraße 10 auf Höhe Pulverdinger Holz in Fahrtrichtung Stuttgart ein Verkehrsunfall ereignet.

Zwischen den Einmündungen zur Landesstraße 1136 und der 1138 war es verkehrsbedingt zu Stau gekommen. Ein 24-Jähriger Fahrer eine VW-Busses fuhr auf das Stauende zu. Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes fuhr der VW-Bus ungebremst in den stehenden VW eines 49-Jährigen und schob diesen auf die zwei weiteren davor stehenden Autos auf, einen BMW und einen Mercedes.

Durch den Unfall wurden die 48-Jährige Fahrerin des BMW und ihr fünfjähriger Sohn leicht verletzt. Der VW-Bus, an welchem ein Totalschaden entstand, wurde zur Überprüfung des technischen Zustandes sichergestellt und abgeschleppt. Der BMW sowie der weitere VW mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 50.000EUR geschätzt.