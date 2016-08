Blaulicht aus Stuttgart Dreister Raub in Sillenbuch

Von red 28. August 2016 - 12:06 Uhr

In Stuttgart-Sillenbuch ist eine 90-Jährige ausgeraubt worden.Foto: dpa

In Sillenbuch wird eine alte Frau ihres Schmucks beraubt, in Stuttgart-Mitte verunglückt ein Motorradfahrer. Unser Polizeibericht für Stuttgart.

Sillenbuch - Eine 90 Jahre alte Frau ist am Samstagabend gegen 18.15 Uhr das Opfer eines dreisten Räubers geworden. Die Frau hatte auf einer Parkbank im Ilse-Beate-Jäkel-Weg in Sillenbuch gesessen, als sich ein Unbekannter zu ihr setzte und sie in ein Gespräch verwickelte. Im Verlauf zog der Mann der Frau fünf goldene Armreifen im Wert von mehreren Hundert Euro vom rechten Arm. Die Frau wehrte sich zwar und wurde dabei leicht am Unterarm verletzt, konnte den Raub aber nicht verhindern.

Anschließend steckte der Mann der 90-Jährigen einen minderwertigen Ring an den Finger und ging weg.

Der Mann war rund 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte mittelblondes Haar und eine kräftige Figur. Bekleidet war er mit einem Kurzarmhemd und einer Jeans. In einer Gesäßtasche hatte er eine Plastikbierflasche dabei.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen. Das Raubdezernat ist unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu erreichen.