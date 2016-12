Blaulicht aus der Region Stuttgart Polizei überwältigt Mann mit Pfefferspray

Von red 31. Dezember 2016 - 15:05 Uhr

Die Polizei nahm den Mann nach dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam.Foto: dpa

Ein 52-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation zieht ein Messer aus der Tasche, als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen will. Die Beamten greifen zum Pfefferspray – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Esslingen - Mit einem Mann in einer psychischen Ausnahmesituation hatte es die Polizei in Esslingen am Freitagabend zu tun.

Der 52-Jährige hatte sich laut Polizei in der Esslinger Innenstadt auffällig verhalten, weshalb nach ihm gefahndet wurde. Entdeckt wurde er schließlich in einem Gartengrundstück im „Geuernrain“. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, zog der Mann ein Klappmesser aus der Tasche und klappte es auf.

Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Trotzdem gelang es ihnen nur mit einem „erheblichen Kräfteeinsatz“, den 52-Jährigen zu überwältigen. Rettungskräfte brachten ihn schließlich ins Krankenhaus nach Kirchheim.