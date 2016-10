Blaulicht aus der Region Stuttgart 29-Jähriger verprügelt Taxi-Fahrer

Von red 04. Oktober 2016 - 15:25 Uhr

Ein 50-jähriger Taxi-Fahrer wird von einem 29-Järhigen in Herrenberg verprügelt, weil er ihn nicht mitnehmen will (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 29-Jähriger will ohne Geld ein Taxi in Herrenberg nehmen. Der Taxi-Fahrer verweigert die Fahrt und wird von ihm verfolgt und verprügelt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Herrenberg - Ein 50-jähriger Taxi-Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag von einem aggressiven 29-jährigen Fahrgast am Bahnhof in Herrenberg verfolgt und verprügelt worden, weil er ihn nicht mitnehmen wollte.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 29-jährige Tatverdächtige gegen 1 Uhr vom Bahnhof in Herrenberg (Kreis Böblingen) die Heimreise mit einem Taxi antreten. Weil er wohl zu wenig Geld dabei hatte, lehnte der 50-jährige Taxi-Fahrer die Fahrt ab. Da auch andere Taxi-Unternehmen eine Fahrt ablehnten, ging der 29-Jährige zurück zum Taxi des 50-Jährigen, öffnete dessen Fahrertür und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Dies konnte ein Fahrgast beobachten, der bereits in das Taxi eingestiegen war.

29-Jähriger demoliert Taxi und verletzt Fahrer

Der 50-Jährige fuhr mit seinem Fahrgast los. Als er in die Horber Straße abbog, traf er erneut auf den 29-Jährigen, der nun begann auf das Taxi einzuschlagen. Hierbei ging die Heckscheibe zu Bruch.

Vermutlich wollte der 50-Jährige aussteigen und setzte seinen Fuß auf die Straße. Nun ging der 29-Jährige erneut auf den Fahrer los, schlug dem 50-Jährigen die Fahrertür gegen das Bein. Polizisten konnten den betrunkenen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.