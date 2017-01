Blaulicht aus der Region Stuttgart 16-Jähriger zwingt Bahnfahrer zu Vollbremsung

Von red 19. Januar 2017 - 14:32 Uhr

Die Polizei wurde wieder zu zahlreichen Verstößen in der Region gerufen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein 16-Jähriger will noch schnell seinen Zug erreichen, rennt über die Gleise und zwingt den Bahnfahrer so zu einer Vollbremsung. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus der Region.

Holzgerlingen - Weil ein Jugendlicher noch schnell seinen Zug erreichen wollte, musste ein Lokführer auf der Fahrt zum Bahnhof Holzgerlingen (Kreis Böblingen) am Mittwochabend eine Vollbremsung einleiten. Wie die Polizei mitteilt, war der 16-Jährige kurz nach 21 Uhr auf dem Weg zur Haltestelle der Schönbuchbahn und überquerte noch vor dem heranfahrenden Zug und trotz geschlossener Schranken den Kreuzungsbereich der Altdorfer Straße an der Ecke zur Bahnhofstraße.

Der Fahrer beobachtete, dass der Jugendliche in den Zug einstieg und rief die Polizei. Die Beamten stellten den 16-Jährigen an der nächsten Haltestelle in Holzgerlingen-Nord im Zug und brachten ihn zum Polizeirevier, wo ihn seine Eltern abholen mussten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.