Bilder-Rätsel Teil 2 Wie gut kennen Sie Stuttgart von oben?

Von Beate Pundt 11. November 2017 - 08:00 Uhr

Erkennen Sie diesen Ort? Testen Sie Ihr Stuttgart-Wissen in unserem Bilderrätsel. Foto: Stadtmessungsamt

Echte Stuttgarter kennen den Kessel wie ihre Westentasche. Doch wie steht’s um Ihre Stuttgart-Kenntnis bei alten Luftaufnahmen von 1955? Obacht, dieses Mal ist es nicht so einfach wie beim ersten Quiz.

Stuttgart - Sie behaupten von sich, Stuttgart gut zu kennen? Wie sieht es mit Luftbildern aus – schwarz-weiß und von 1955? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Bilderrätsel.

Die Bilder aus dem Rätsel sind im Rahmen unserer beliebten Luftbildserie „Stuttgart von oben“ zusammengekommen. Darin vergleichen wir Fotoaufnahmen markanter Stuttgarter Plätze im Jahr 1955 mit den aktuellsten verfügbaren Luftbildern. An manchen Orten sind in den vergangenen Jahrzehnten ganze Siedlungen entstanden – an anderen hat sich vergleichsweise wenig verändert.

Über 10.000 Menschen habe bei der ersten Quiz-Runde mitgemacht und nach einer Fortsetzung verlangt. Doch dieses Mal ist es nicht ganz so einfach. Nun sind echte Stuttgarter gefragt.

Hier kann auch das erste Bilder-Rätsel noch einmal gespielt werden.

Testen Sie Ihr Stuttgart-Wissen in unserer Fortsetzung: