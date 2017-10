Stuttgart-Bilder-Rätsel Wie gut kennen Sie die Stadt von oben?

Von Beate Pundt 28. Oktober 2017 - 08:00 Uhr

Eine alte Detailaufnahme von Stuttgart. Kommt Ihnen dieses Plätzchen bekannt vor? Foto: Stadtmessungsamt

Selbsternannte Stuttgart-Experten gibt es viele. Doch wie steht es um Ihre Expertise, wenn es um alte Luftbilder von Stuttgart geht? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Bilder-Rätsel.

Stuttgart - Wilhelma, Waldau, Neckar – Sie kennen Stuttgart wie kein anderer? Womöglich sind Sie in Stuttgart geboren und aufgewachsen und sind ein echter Stuttgarter. Oder vielleicht sind Sie als Neigschmeckter in die baden-württembergische Landeshauptstadt gekommen und haben sie in den vergangenen Jahren kennengelernt. Sie behaupten von sich, die Stadt zu kennen.

Aber wie steht es um Ihre Stuttgart-Kenntnis bei einem Perspektivwechsel? Wir haben alte Bilder aus unserer Serie „Stuttgart von oben“ herausgesucht und wollen nun Ihr Wissen testen. Wie gut (er)kennen Sie Stuttgart – auf alten Bildern aus der Luftperspektive?