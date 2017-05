Bietigheim-Bissingen Radfahrerin von Sattelzug mitgeschleift

Von ps 17. Mai 2017 - 16:08 Uhr

Ein Sattelzug und eine Radfahrerin stoßen am Mittwoch in Bietigheim zusammenFoto: dpa (Symbolbild)

Ein Sattelzugfahrer übersieht beim Abbiegen eine neben ihm fahrende Radfahrerin und schleift sie einige Meter mit. Die 49-Jährige wird schwer verletzt.

Bietigheim - Schwer verletzt musste eine 49-Jährige ins Krankenhaus, nachdem sie am Mittwoch gegen 8.35 Uhr in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) in einen Unfall verwickelt gewesen war.

Wie die Polizei mitteilt, war die 49-Jährige auf einem Radweg unterwegs und wollte die Geisinger Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 27-jähriger Sattelzugfahrer entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraßenregelung auf der Straße und wollte nach rechts auf die Geisinger Straße abbiegen. Dabei übersah er – vermutlich aus Unachtsamkeit – die parallel neben ihm fahrende Radfahrerin und stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen.

Die 49-Jährige wurde daraufhin von der Sattelzugmaschine einige Meter mitgeschleift und blieb schwer verletzt auf dem Asphalt liegen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.