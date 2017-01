Beinstein im Rems-Murr-Kreis Kia Sportage geht in Flammen auf

Von red/rmu 29. Januar 2017 - 13:14 Uhr

Die Feuerwehr löscht in Beinstein im Rems-Murr-Kreis einen brennenden Kia Sportage. Die Flammen schlagen dabei meterhoch aus dem Auto.





Stuttgart - In der Nacht zum Sonntag ist ein Auto in Beinstein, einem Teilort Waiblingens (Rems-Murr-Kreis), komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, ging der Alarm gegen 2 Uhr nachts ein. In der Sandwiesenstraße stand ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann an, um den von Flammen vollständig eingehüllten Kia Sportage zu löschen. Es gelang ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf andere, in der Nähe geparkte Autos sowie auf Gebäude zu verhindern.

Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer ist, war zunächst unklar. „Das wird derzeit geprüft“, sagte ein Polizeisprecher.