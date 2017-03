Bei Herrenberg Lkw kippt im Kreisverkehr um

Von red/rmu 17. März 2017 - 12:36 Uhr

Ein Lkw fährt durch einen Kreisverkehr zwischen Kuppingen und Affstätt und kippt plötzlich auf die rechte Seite. Der geladene Sand verteilt sich über die Straße und einen Grünstreifen.





Herrenberg - Ein mit Sand beladener Lkw ist am Freitagmorgen in einem Kreisverkehr in der Kuppinger Straße zwischen Kuppingen und Affstätt (Kreis Böblingen) umgekippt.

Wie die Polizei berichtet, war der Alarm um 9 Uhr eingegangen. Der Fahrer blieb beim Umstürzen seines Lkw unverletzt, erst beim Herausklettern aus der Kabine habe er sich eine leichte Verletzung zugezogen, so ein Polizeisprecher. Die Ladung verteilte sich über einen Teil der Straße sowie einen Grünstreifen und musste mit schwerem Gerät entfernt werden.

Problematisch: direkt unter dem umgestürzten Lkw befand sich ein Abfluss, in den Diesel gelaufen war. Deshalb rückte auch die Feuerwehr zur Unfallstelle an. Der Lkw wurde schließlich von einem Abschlepp-Lkw aufgerichtet und abtransportiert.

Der Grund für den Unfall sowie der Schaden sind bisher noch nicht bekannt. Die Polizei leitete den Verkehr um.